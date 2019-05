Aantal dashcams groeit in Nederland

De Nederlandse markt lijkt op de Britse van vijf jaar geleden, we zien dezelfde groeipercentages Bryn Brooker, Nextbase

"De Nederlandse markt lijkt op de Britse van vijf jaar geleden, we zien dezelfde groeipercentages," zegt Bryn Brooker van Nextbase. Dat biedt een website waar gebruikers hun beelden kunnen doorgeven aan de politie. "We hoorden van klanten dat de politie niks kon met een usb-stick waarop een verkeershufter te zien is, dus we hebben het gemakkelijk gemaakt.



Getuigen

Eén op de vier korpsen doet mee, ze krijgen 270 filmpjes per week. Dat gaat niet om beelden van iemand die zijn auto parkeert waar het niet mag, maar situaties waarvan je zegt: hij had iemand dood kunnen rijden, daar moet ik iets aan doen! We hebben het zo ingericht dat je niet anoniem kunt insturen, je moet bereid zijn om te getuigen in de rechtbank."



Ook in Nederland krijgt de politie vaker dashcamfilmpjes opgestuurd met huftergedrag. Als die vergezeld gaan van getuigenverklaringen zijn ze 'prima aanvullend bewijs', laat de politie weten. "We zijn altijd blij met die beelden." Hoe vaak de politie hier dashcambeelden krijgt, wordt nog niet bijgehouden.