Aanraken van mobieltje in de auto mag

Het is wel strafbaar voor bestuurders om te bellen, appen of een mobiele telefoon vast te houden. Na de uitspraak van woensdag mag een bestuurder wel zijn mobiele telefoon vanaf een houder bedienen.



Het Openbaar Ministerie (OM) wilde een duidelijker beeld van wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur, mede omdat veel mensen navigatie-apps op hun telefoon hebben.



Ook zat het OM nog met vraagtekens over het gebruik van andere apparatuur zoals navigatiesystemen. Daar heeft het hof nu opheldering over gegeven.



Uit deze uitspraak kan niet worden opgemaakt dat het bedienen van een mobieltje in een houder altijd mag zegt persraadsheer Leo Wemes.



"Er zullen altijd omstandigheden zijn waarbij het bedienen van een telefoon in een houder wel strafbaar is." laat Wemes weten.



Lees ook: Telefoon in de auto aanraken ook taboe?