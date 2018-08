Aalsmeer getroffen door spoor van branden

Vanaf de Japanlaan kreeg de brandweer rond 22.30 uur melding van de eerste brand in een container. Al vrij snel moesten de brandweerlieden ook uitrukken om een brandende scooter op de Legmeerdijk te blussen.



Even na 23.00 uur was er sprake van een brand in een afvalcontainer op de Pontweg. Deze stond geparkeerd voor een woning en sloeg over naar het huis. Vier bewoners moesten door de brandweer via het balkon in veiligheid worden gebracht met een ladderwagen.



Volgens een woordvoerder van de politie hadden zij door de rook problemen met ademhalen, maar gaat het inmiddels naar omstandigheden goed met ze. De brand heeft aanzienlijke schade aangericht aan hun huis.



Brandstichting

Rond 00.15 uur ontstond er een nieuwe brand, ditmaal in een kledingcontainer, bij de supermarkt aan de Aalsmeerderweg. De branden zijn door de brandweer onder controle gekregen en geblust.



"We houden er ernstig rekening mee dat er sprake is van brandstichting," aldus de woordvoerder. "De recherche onderzoekt nu of dat klopt en wie daarvoor verantwoordelijk is."



De politie heeft nog niemand aangehouden.