650.000 kinderen ingeënt tegen meningokokken

Dat is volgens staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid nodig omdat steeds meer mensen een infectie oplopen van meningokokken type W, die kan leiden tot hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging.



De extra vaccinatieronde is bedoeld voor kinderen geboren tussen 2001 en mei 2004.



Het kabinet besloot in september vorig jaar al kinderen die veertien jaar worden de vaccinatie aan te bieden. Ook veertien maanden oude baby's komen hiervoor in aanmerking. Deze laatste groep wordt nu alleen nog ingeënt tegen type C van de ziekte.



Toename aantal besmettingen

Het aantal besmettingen met meningokokken type W neemt snel toe. Vorig jaar werd deze besmetting nog gemiddeld zes keer per maand geconstateerd, maar dat is dit jaar al opgelopen naar gemiddeld tien keer per maand. De staatssecretaris hoopt dat eind volgend jaar alle kinderen die dan veertien tot en met achttien jaar zijn te hebben ingeënt.



De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken. Maar als de ziekteverwekker in het bloed terechtkomt, dreigen gevaarlijke aandoeningen. Vooral baby's, tieners en ouderen zijn kwetsbaar.