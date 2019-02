48 miljoen euro voor 32 wetenschappers

De lijst van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek is dinsdag naar buiten gebracht.



De wetenschappers, waarvan 3 verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, 1 aan VUmc, Amolf, Nikhef, en het Nederlands Kanker Instituut, doen op verschillende gebieden onderzoek.



Stress

Het gaat bijvoorbeeld om studies naar hoe levende cellen omgaan met stress, of een computer ziekte kan voorspellen en wat de gevolgen zijn van de opkomst van co-ouderschap en nieuwe relatievormen voor kinderen en ouders. Een ander onderzoek bekijkt of stamcellen van sekse kunnen veranderen.



Ook gaan onderzoekers een nieuwe methode ontwikkelen om moleculaire structuren van een miljoenste millimeter te bekijken.



De toegekende bedragen vallen onder de zogenoemde Vici-beurzen. In totaal 239 wetenschappers hadden een voorstel ingediend in de hoop subsidie te krijgen. Uiteindelijk kregen 11 vrouwelijke kandidaten en 21 mannelijke kandidaten een beurs toegekend.



De lijst met onderzoekers, die de Vici-beurs hebben ontvangen, is hier te bekijken. In 2018 kende de NWO een beurs toe aan 35 wetenschappers.