240 uur taakstraf voor Jenny Douwes

De rechtbank achtte bewezen dat ze heeft opgeruid tot de blokkade op de snelweg om anti-Zwarte Piet-demonstranten tegen te houden, maar niet dat ze heeft opgeroepen tot gebruik van geweld.



Het grootste deel van de 'blokkeer-Friezen' kreeg een taakstraf van 120 uur opgelegd van de rechtbank in Leeuwarden. Tegen die een grotere coördinerende rol hebben gespeeld, sprak de rechtbank een vonnis voor 180 uur taakstraf uit.



Strafbaar feit

De rechtbank verweet het Douwes dat ze een oproep op Facebook heeft geplaatst om de anti-pietdemonstranten tegen te houden en daarmee heeft opgeroepen tot het plegen van een strafbaar feit.



Hoewel ze na een verzoek van de politie die oproep later van Facebook verwijderde, bleef ze zich wel actief bemoeien met de actie en gaf ze in Dokkum een interview voor het lege vak waar de demonstranten anders hadden gestaan. "Dat kan moeilijk anders worden gezien dan als daad van iemand die bewust iets in gang heeft gezet en tevreden is over het resultaat,'' aldus de rechtbank.



Signaal

De activisten van 'Kick Out Zwarte Piet' (KOPZ) zijn blij met het oordeel van de rechtbank. "De rechtspraak geeft hiermee een signaal af dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen in een rechtsstaat," aldus KOPZ vrijdag in een reactie.



De activisten vorderden tijdens de rechtszaak een schadevergoeding in natura: deelname aan lessen en workshops van 'Nederland wordt beter', waaronder het lespakket over de geschiedenis van Sinterklaas en Zwarte Piet. Die cursus zou één dag duren. De rechtbank ging niet mee in die eis.



Jammer, vindt KOPZ, want dit had "een mooie kans gevormd om de partijen nader tot elkaar te brengen en over en weer begrip te kweken voor elkaars standpunten," vinden zij.



Hoger beroep

Advocaat Tjalling van der Goot die 33 van de 34 'blokkeer-Friezen' bijstaat, onder wie Douwes, is teleurgesteld over het vonnis van de rechtbank in Leeuwarden. Hij sluit hoger beroep niet uit.



"Stevige werkstraffen," vindt Van der Goot. "Mijn cliënten zijn vrijgesproken van het verhinderen van een betoging, het zwaartepunt in deze zaak voor het Openbaar Ministerie, maar dit hoor ik niet terug het vonnis."



De hoogste straf was voor Douwes voor opruiing: een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf. "Zij is vrijgesproken van het medeplegen van de blokkade en uiteindelijk slechts veroordeeld voor een uitgeklede vorm van opruiing. Maar ze krijgt wel de hoogste straf. Dat kan ik haar niet uitleggen."