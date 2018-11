18 'blokkeerfriezen' gaan in hoger beroep

Dat laat hun advocaat Tjalling van der Goot vrijdag weten. Ook boegbeeld Jenny Douwes tekent hoger beroep aan.



In totaal stonden 34 personen terecht voor de snelwegblokkade tijdens de sinterklaasintocht in Dokkum. Op vrijdag 9 november kregen de meesten een taakstraf van 120 uur opgelegd door de rechtbank in Leeuwarden.



De hoogste straf was voor Douwes wegens opruiing, ze kreeg een taakstraf van 240 uur en een maand voorwaardelijke celstraf.



Medeplegen

De achttien die in hoger beroep gaan, zetten onder meer hun vraagtekens bij het medeplegen. "Voor medeplegen is namelijk een nauwe en bewuste samenwerking tussen de verdachten nodig. De enkele aanwezigheid op de snelweg maakt hen volgens de verdediging nog niet tot medepleger," aldus Van der Goot.



Voor Douwes geldt volgens hem dat zij van bijna alle feiten is vrijgesproken. "Zij is enkel veroordeeld wegens opruiing, maar daarbij vrijgesproken van opruiing tot geweld. In de kern gaat het bij haar dus om een veroordeling wegens een 'uitgeklede' opruiing. Zij was niet op de A7 aanwezig."



Dat Douwes desondanks de hoogste straf heeft gekregen van de rechtbank, noemt Van der Goot 'moeilijk aan cliënte uit te leggen'.