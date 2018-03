'Belegger vergroot kans op huizenbubbel in Amsterdam'

Buy-to-let

In heel Nederland is buy-to-let vanaf 2012 met 75 procent toegenomen, met name in de grote steden, met uitzondering van Utrecht en studentensteden als Groningen en Maastricht.



"Deze nieuwe spelers op de koopmarkt verdringen potentiële eigenaar-bewoners," concluderen de onderzoekers.



De resultaten bevestigen het politieke debat dat in Amsterdam al enige tijd wordt gevoerd, na onthullingen van Het Parool over particuliere beleggers die meer dan honderd panden bezitten in de stad. Deze beleggers oefenen veel invloed uit op de toch al oververhitte huizenmarkt, met de bijbehorende prijsstijgingen.



Hoorzitting

Begin dit jaar hield de gemeenteraad een hoorzitting over buy-to-let in Amsterdam, gevolgd door nieuwe maatregelen die beleggers moeten intomen, zoals een vergunning voor verhuur en een onderzoek naar woonplicht: wie een huis koopt, moet daar ook in gaan wonen.



Buy-to-let heeft invloed op de huizenprijzen, concluderen de onderzoekers. De belangrijkste motor van de prijsstijgingen is de oplopende hypotheekschuld van Nederlanders. Beleggers, die hun vermogen opzetten, zorgen voor verdere prijsopdrijving.



Huizen zijn voor hen aantrekkelijke beleggingen, vanwege de lage rente, maar ook doordat de prijzen langdurig stijgen. "Dit vergroot de kans op een vastgoedbubbel," aldus de onderzoekers.



Lees ook: Groeiende ongelijkheid op de woningmarkt: van wie is deze stad eigenlijk?