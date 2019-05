117.000 cv's van UWV mogelijk in criminele handen

De curricula vitae zijn met een account van één werkgever gedownload. Op 30 april werd dit ontdekt en is het account geblokkeerd. De werkgever heeft verklaard niets van de actie te weten. Zijn account is vermoedelijk misbruikt, aldus de minister.



Aangifte

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op de hoogte gesteld, net als de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook is aangifte bij de politie gedaan. De betrokkenen zijn door het UWV op de hoogte gesteld. Zij hebben het advies gekregen alert te zijn op mogelijke spam en phishingberichten.



Een cv kan van grote waarde zijn voor criminelen, omdat er veel gedetailleerde informatie in te vinden is. Hiermee kan iemand doelwit worden van internetcriminaliteit. Het UWV onderzoekt de mogelijke gevolgen en bekijkt of er verdere herstel- of beveiligingsmaatregelen nodig zijn. De systemen worden extra in de gaten gehouden.



Reactie UWV

"Misbruik van een werkgeversaccount is schadelijk voor het vertrouwen in een platform als werk.nl. Dat betreuren wij en daarom nemen we deze zaak hoog op," aldus een reactie van José Lazeroms, lid Raad van Bestuur van UWV, op de website van de instantie.



Werk.nl is volgens het UWV een platform waar werkzoekenden een CV plaatsen en werkgevers op zoek gaan naar personeel. Naast contactgegevens van werkzoekenden staat er op de CV's ook informatie over de opleiding en arbeidsverleden.