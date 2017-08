'Zorg voor betere woonvoorzieningen voor minder draagkrachtigen'

Zo worden in Amsterdam jaarlijks ruim 3.000 particuliere sociale huurwoningen bij leegkomen onttrokken aan de sociale woningvoorraad.



De gemeente Amsterdam heeft berekend dat van de ongeveer 50.000 reguliere particuliere sociale huurwoningen er in 2025 nog slechts 20.000 over zijn, bij ongewijzigd beleid.



Weggeduwd in de vrije sector

Tot voor kort konden mensen met een middeninkomen nog enigszins terecht in de particuliere huursector - gezien de ruimere inkomensgrens voor het huren van die woningen. Nu worden die mensen weggeduwd in de vrije sector en geconfronteerd met huurlasten die ze niet kunnen opbrengen. Sociale huurwoningen in particulier bezit mogen in Amsterdam verhuurd worden aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot ruim 44.000 euro.



Niet alleen de particuliere sociale woningvoorraad slinkt. Ook die van de Amsterdamse wooncorporaties is de afgelopen jaren fors geslonken door verkoop en liberalisatie van duizenden sociale huurwoningen, terwijl de aanwas van nieuwbouw van reguliere sociale huurwoningen dramatisch laag was.



Waren er in 2013 nog 177.738 zelfstandige huurwoningen met een sociale huur, per 1 januari 2017 is deze gedaald naar 161.619 zelfstandige woningen met een huur tot 710, 68 euro. Het aantal woningen met een huur boven de liberalisatiegrens steeg van 7.403 woningen in 2013 naar 16.105 per 1 januari 2017. Dit blijkt uit de jaarberichten 2013 en 2017 van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.