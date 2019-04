'Woningtekort ook in 2030 nog groot probleem'

Daardoor hebben bijna alle provincies over elf jaar een woningtekort, schrijven economen van ABN AMRO in een rapport over de bouwsector.



De kenners baseren zich op het aantal afgegeven bouwvergunningen. Dat daalde vorig jaar met 5,7 procent. Zo'n afname wijst erop dat er in de toekomst ook minder woningen worden gebouwd. Dat leidt er toe dat er in 2030 nog een woningtekort van ruim 157.000 woningen bestaat, berekenden de kenners.



Gebrek

Waar het gebrek aan woningen nu nog vooral wordt geassocieerd met steden in de Randstad, zullen volgens de bank ook in provincies met veel krimpgebieden als Drenthe, Groningen en Limburg tekorten ontstaan.



Alleen in Friesland en Zeeland zal in 2030 sprake zijn van een overschot.