'Werkdruksubsidie leraren druppel op gloeiende plaat'

Het gaat om een eerste stap van het ministerie van Onderwijs om de werkdruk in te perken. Het kabinet trekt hier structureel 430 miljoen euro extra voor uit. Afgelopen zaterdag werd bekend dat zo'n vijftig basisscholen binnenkort 8000 euro financiële steun kunnen krijgen.



"We hebben niet de illusie dat met dit bedrag voor vijftig van de ongeveer 7000 scholen het probleem is op te lossen," zegt Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad. Scholen mogen zelf bepalen hoe ze het geld inzetten. Ze kunnen het bijvoorbeeld gebruiken om de oorzaken van werkdruk te achterhalen, voor scholing, of te investeren in ICT.



Volgens minister Arie Slob (Onderwijs) weten de scholen zelf het beste wat nodig is om de werkdruk aan te pakken. Later wordt dan bekeken welke initiatieven goed werken en hoe andere scholen hiervan kunnen leren. Volgens het ministerie kan met een klein bedrag soms al veel worden gedaan tegen de werkdruk.



Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen tussen 15 januari en 31 maart.