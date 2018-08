'We krijgen een klimaat zoals dat nu in Bordeaux bestaat'

Na een of een paar warme dagen ging het in Nederland vaak onweren. Dat hebben we nu niet gezien Raymond Klaassen

Maar zo'n depressie was er een tijdlang niet - tot deze week. De verwachting is dat er nu weer een westelijke stroming op gang komt, het type stroming dat het Nederlandse weer doorgaans bepaalt. "Die stroming is over het algemeen wisselvallig van aard. We krijgen weer het weerbeeld dat we gewend zijn."



Een andere reden dat het droge hete weer het zo lang volhield, is dat ook de temperatuur van de bovenlucht hoog was. "Als die kouder is, dan krijg je instabiliteit, dat geeft bijvoorbeeld onweersbuien. Dat zag je voorheen vaak in Nederland. Na een of een paar warme dagen ging het onweren. Dat hebben we nu niet gezien."



Bordeaux

Het was een unicum, deze zomer. In 1976 hadden we voor het laatst een enigszins vergelijkbaar weerbeeld. Maar de kans dat het nu weer 42 jaar duurt voordat een dermate droge en warme zomer zich voordoet, acht Klaassen niet groot. "We zullen dit soort zomers vaker krijgen, en dat heeft alles met de klimaatverandering te maken."



De belangrijkste verandering: de lucht wordt warmer. En dat kan zich, als de overige omstandigheden net zo zijn als nu, vertalen in extreme hitte en droogte. Maar het kan ook een andere kant op slaan, zegt Klaassen.



"Warme lucht kan meer vocht bevatten dan koudere lucht. Wat we vaker zullen gaan zien, zijn de buien die we nu kennen uit Zuid-Frankrijk en Italië. Die enorme regenval, met grote hagelstenen. Dat kun je krijgen als de bovenlucht wel iets kouder blijft waardoor het tijdens een hete zomerdag onstabiel wordt in de middag en het helemaal los kan gaan."