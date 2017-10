Maar Jesse Klaver zette zijn partij buitenspel en staat nu aan de zijlijn te roepen dat 'rechts Nederland zijn vingers aflikt' bij het kabinet-Rutte III, dat er niet is 'voor gewone mensen', maar 'voor het grote geld'. Dat klinkt als het grote gelijk en niet alsof zijn partij zich opnieuw coöperatief zal opstellen.



Sinds het verzaken van GroenLinks was er nog maar één optie: een centrumrechtse coalitie van vier partijen. Zo bekeken is het nog een wonder wat ze aan regeerakkoord bij elkaar ­gespijkerd hebben. Maar de toon van het electoraat is meteen al vijandig.



Zelfs in het oer­katholieke Tubbergen, waar driekwart van de inwoners op de nieuwe coalitie stemde, spreken ze volgens de Volkskrant alweer grimmig van 'te veel plakwerk' en 'een samengeraapt zooitje'. Het voordeel van de twijfel wordt ­politici vandaag niet meer gegund.



Het besef van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontbreekt: wij hebben als burgers met ons collectieve stemgedrag deze toestand immers zelf geschapen. We hebben de flankpartijen met hun onverzoenlijke instelling groot gemaakt en de gematigde middenpartijen allengs laten verpieteren. En nu zitten we met de gebakken peren.



Afgelopen weekeinde publiceerde Maurice de Hond een onderzoek, waaruit blijkt hoe massaal (met Noord-Koreaans aandoende percentages van tegen de 100) de aanhang van PVV, SP, 50Plus en Forum voor Democratie gekant is tegen allerlei beleidsvoornemens van het aanstaande kabinet.



De meeste van die maatregelen hebben volgens I&O Research de instemming van een kwart van de bevolking. Het midden kan de toekomst niet in vol vertrouwen tegemoet zien.



Gespeelde woede

Toch moeten we het daarvan hebben: van partijen die bereid zijn verantwoordelijkheid te dragen en daartoe water bij de wijn te doen. De retoriek van Thierry Baudet en de gespeelde woede van Henk Krol mogen aantrekkelijk zijn, voor het behartigen van het landsbelang schiet je er niets mee op. Op onverzoenlijkheid lijdt onze samenleving nog eens schipbreuk.