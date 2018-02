De sociale huisvesting is een groot goed. Waar we nationaal trots op kunnen zijn

Daar mag je wat van vinden als politicus, maar feit is dat Amsterdam geen getto's heeft. Dijkhoff sluit zijn ogen daarvoor. Sociale huurwoningen horen wat hem betreft op goedkope grond te staan. Aan de rand van de stad dus. Ver weggestopt.



Wat je krijgt, zijn wijken voor armen en wijken voor rijken. Misschien een ideaal voor de landelijke VVD, maar zelfs zijn eigen partij in Amsterdam ziet dit niet zitten en heeft ingestemd met 40 procent sociaal bouwen bij nieuwbouwprojecten.



De sociale huisvesting is een groot goed. Waar we nationaal trots op kunnen zijn. De sociale huisvesting past naadloos in het rijtje Deltawerken, de Rotterdamse haven of het schaatsgoud. In tijden van verkiezingen lijkt de VVD die graag te willen verkwanselen.



Mieke van den Berg, bestuurder Eigen Haard