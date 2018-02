'Vrijwillige bijdrage niet betaald? Toch mee op schoolreisje'

Ieder jaar hoort GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld dit soort voorbeelden. "En ieder jaar spreekt de Kamer daar schande van. We kunnen weer schriftelijke vragen stellen, maar we kunnen ook de wet aanpassen."



Dat bleek simpel te kunnen, ontdekte Westerveld, door in bestaande wetsteksten één zinnetje toe te voegen bij de passages over de vrijwillige ouderbijdrage die verplicht in schoolgidsen moeten staan:



'Het niet voldoen aan deze bijdrage door ouders of verzorgers mag niet leiden tot het uitsluiten van de leerling van bepaalde schoolactiviteiten, of deze nu onderdeel zijn van het verplichte onderwijsprogramma of niet.'



Stoppen

Als ouders met een krappe beurs nu de bijdrage niet kunnen betalen, kan Stichting Leergeld hen te hulp schieten.



Dat is goed, zegt SP'er Kwint. "Maar kinderen moeten niet afhankelijk zijn van liefdadigheid. Ze moeten gelijke kansen krijgen, of je nou rijke of arme ouders hebt."



Het risico dat álle ouders door het wetsvoorstel stoppen met betalen van de ouderbijdrage nemen de Kamerleden op de koop toe. Kwint: "Ik heb liever dat de hele klas naar een goedkope speeltuin gaat dan de helft van de klas naar een duur pretpark."