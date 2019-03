'Vijftig windmolens gesneuveld door strenge eisen provincie'

Urgenda komt tot een lijst van 148,5 tot 159,5 mw aan windmolenprojecten die niet voldeden aan de eisen van de provincie Noord-Holland. Bij het opstellen van de schatting heeft Urgenda samengewerkt met de windmolenbranche. Het gaat dan ook vooral om zogeheten coöperatieve windmolenprojecten, waar burgers in windenergie wilden investeren.



Daarvan is zo'n 120 mw afgewezen door de provincie. Ruim 30 mw is er niet gekomen omdat ontwikkelaars zelf hun conclusies trokken in de wetenschap dat hun plannen nooit voorbij de provincie zouden komen. De laatste jaren gaat het doorgaans om windturbines van 3 mw per stuk.



600 meter

Noord-Holland stelt strengere eisen aan windmolenplannen dan de Rijksoverheid doet. Van het kabinet kreeg Noord-Holland de taak om tot 685,5 mw aan windenergie te plaatsen. Als dat aantal eenmaal was bereikt, zouden geen nieuwe plannen meer worden toegestaan.



Ook moeten windturbines van de provincie minstens 600 meter van woningen vandaan blijven. De vijf windmolens die een coöperatie van burgers en bedrijven rond de NDSM-werf wilde bouwen, werden daarmee onhaalbaar.



Verder moeten windmolens in een windpark netjes op één lijn komen te staan met minstens zes molens op een rij, en moeten ontwikkelaars voor elke nieuwe windmolen twee oude windmolens ontmantelen. Dat werd een dure grap, omdat de eigenaren van uitgerangeerde windmolens opeens goud geld kunnen vragen voor hun 'schrootpalen'. Vanwege deze laatste regel werden 18 van de 28 windmolens in de Amsterdamse haven afgewezen door de provincie.



Van Doorninck

Urgenda staat dinsdagavond op de NDSM-werf met onder meer de Amsterdamse wethouder voor Duurzaamheid Marieke van Doorninck stil bij de windmolens die er niet gekomen zijn. Daar wordt ook een speciale Windkieswijzer gelanceerd rond het thema windenergie. Daaruit moet blijken welke partijen voorstander zijn van windmolens die in samenspraak met burgers worden neergezet.



Urgenda vindt dat provincies de burger meer moeten betrekken bij het plaatsen van windturbines. Door burgers ook mee te laten delen in de opbrengst moet het mogelijk zijn om meer draagvlak te krijgen voor windenergie.



De provincie Noord-Holland was dinsdagochtend niet bereikbaar voor commentaar op de inventarisatie van Urgenda.