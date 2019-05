'Verzekerden Yarden moeten vrezen voor uitkering uitvaart'

Dat blijkt uit een solvabiliteitsrapportage van het uitvaartbedrijf die onlangs op de website is verschenen, meldt het FD. Vorige maand schreef de krant al over de benarde situatie van Yarden, dat een miljoen polishouders heeft.



De kapitaalbuffers blijken echter nog veel lager dan toen gedacht. De uitvaartverzekeringstak had eind 2018 een solvabiliteitsratio van 26 procent, terwijl deze graadmeter van de wettelijk verplichte buffers minstens 100 procent moet zijn. Eind 2017 stonden de buffers nog op 120 procent.



'Voldoende geld'

"Yarden werkt op dit moment hard aan de versterking van haar buffers en heeft bij DNB een herstelplan ingediend om weer aan de wettelijke eisen te kunnen voldoen," reageert de uitvaartorganisatie schriftelijk. Het zegt voldoende geld in kas te hebben om uitvaarten uit te voeren.



Volgens de krant moeten enkele honderdduizend verzekerden er rekening mee houden dat hun uitvaart niet volledig wordt vergoed. Dat geldt vooral voor klanten met een naturaverzekering die ze begin deze eeuw bij Yardens voorgangers AVVL en NUVA hebben afgesloten.



De verzwakking van de buffers komt doordat Yarden bepaalde polissen, die voorzien in de uitkering van een volledige uitvaart, niet kon omzetten in verzekeringen waarbij een vast bedrag wordt uitgekeerd. Tegelijkertijd is het moeilijker de stijgende kosten voor een volledige - die kost tegenwoordig zo'n 7000 euro - uitvaart op te vangen met rendementen uit beleggingen, doordat regels zijn veranderd.



Yarden heeft bij toezichthouder De Nederlandsche Bank een herstelplan ingediend. De verzekeraar kan uitvaarten voor polishouders nog gewoon uitvoeren.