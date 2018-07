'Veel winkeliers dupe van pinstoring'

Een pomphouder in Hoogeveen liet weten dat hij 'morgen achter zijn centjes aan moet'.

Tank volgegooid, zonder te betalen

Detailhandel Nederland kondigt aan de storing samen met Betaalvereniging Nederland te gaan onderzoeken. "Het is in het belang van ondernemers en klanten dat zulke storingen zo goed mogelijk gepareerd worden", aldus de organisatie, die het 'uitermate vervelend' noemt voor ondernemers en hun klanten.



De grote pinstoring zorgde voor lange rijen bij pinautomaten. Op sociale media waren foto's van mensen die massaal bij de pinautomaten geld wilden opnemen. Een pomphouder in Hoogeveen liet weten dat hij 'morgen achter zijn centjes aan moet', omdat automobilisten hun tank hebben volgegooid, maar vervolgens niet konden betalen.



Op Twitter lieten mensen weten dat de pinstoring ook het concert van Eminem trof, donderdagavond in het Goffertpark in Nijmegen. Wie geen cash op zak had, kon er geen munten kopen. "Redelijke doffe ellende bij Eminem in het Goffertpark. Hoera voor cashmoney deze dag," aldus een van de bezoekers.