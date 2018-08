'Telefoonleverancier onderwereld' mag huis niet meer in

Volgens politie en justitie is de dreiging momenteel zo groot, dat de bewoners en omwonenden gevaar lopen

Volgens de politie zijn er opnieuw aanwijzingen dat de woning het doelwit is van een aanslag. Zo werd enkele weken geleden een verdachte auto in de buurt van het huis gesignaleerd. Later bleek dat in de auto wapens en munitie lagen. Meerdere personen werden gearresteerd.



Concrete dreiging

Daarmee is het gevaar nog niet geweken. Sterker nog: volgens politie en justitie is de dreiging momenteel zo groot, dat de bewoners en omwonenden gevaar lopen. Bruls besloot daarom om over te gaan tot sluiting van de woning voor onbepaalde tijd.



"Een zeer uitzonderlijke maatregel die wij niet eerder hebben genomen," zegt een woordvoerster van Bruls. De gemeente ziet op dit moment geen andere mogelijkheid.



Danny M. en zijn gezin waren de afgelopen tijd overigens niet in hun woning omdat ze met vakantie waren. "Bij terugkomst is hen duidelijk gemaakt dat ze niet konden terugkeren naar huis. Gisteren konden ze, onder politiebegeleiding, nog even hun woning in om wat spulletjes op te halen.''



Wijkbewoners zijn woensdagavond door Bruls bijgepraat over de situatie.