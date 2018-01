'Stop de wildwest rond bitcoin en risicovol beleggen'

€16.376 wordt €8865 Op 16 december was één bitcoin volgens bepaalde overzichten 16.376,30 euro waard. Vanochtend was daarvan nog maar 8865,43 euro over.

En ook 'binaire opties', waarbij zonder enige dekking gespeculeerd worden op koersstijgingen of -dalingen, zijn in opmars. Driekwart tot 90 procent van de particulieren die daarin belegt, verliest volgens AFM al zijn geld.



De Nederlandse waakhond gaat nog niet zo ver als zijn Zuid-Koreaans tegenhanger, die dinsdag de anonieme handel in virtuele munten verbood, de voorbode van een algehele ban. Ook toezichthouders in onder meer China, Rusland en Frankrijk schermen met ingrepen in de cryptowereld.



Weinig greep

Geruchten over de Koreaanse maatregel leidden afgelopen week al tot een crash op de virtuele markten. Inmiddels staat de bitcoin bij de minst onbetrouwbare graadmeters rond de 8800 euro, na een hoogtepunt een maand geleden van ruim 16.000 euro.



De toezichthouder, die alle banken, beurzen, beleggingsinstellingen en beleggers controleert, krijgt maar moeilijk greep op de vluchtige handel in virtuele valuta. Vier maanden geleden waarschuwde de autoriteit al - voor haar doen krachtig - tegen de risico's van zowel cryptobeleggingen als virtuele beursgangen.



In het woensdag verschenen campagneplan voor 2018 haalt AFM de touwtjes aan. De waakhond wapent zich daarmee tegen de uitwassen van het cryptobeleggen en gaat zo ook het toezicht op dienstverleners en adviseurs in de cryptomarkt aanscherpen.



Daarmee voert AFM meteen ook de strijd op tegen uitwassen van de digitalisering in de financiële wereld, van de strijd tegen cybercriminelen tot het toezicht op flitsbeleggen en datagebruik bij gerenommeerde banken.