'Stadse fratsen': aantal wethouders dijt verder uit

Uit onderzoek van deze krant blijkt dat in 294 gemeenten waar de coalities nu rond zijn, 1144 wethouders zijn aangesteld. Dat zijn er 98 meer dan in 2010 en 39 meer dan in 2014.



Een oorzaak is de toegenomen politieke versplintering, waardoor meer partijen nodig zijn om een college te vormen.



Die extra wethoudersposten kosten de overheid de komende vier jaar tientallen miljoenen euro's. Afhankelijk van de omvang van de gemeente verdient een wethouder 64.000 tot 137.000 euro per jaar. Daar komen nog onkostenvergoedingen en pensioenkosten bij. Bovendien moet de gemeente wethouders na hun vertrek ruim drie jaar lang wachtgeld betalen.



Tevreden stellen

Gemeenten die één of meer extra wethouders in dienst nemen, zeggen dat er meer werk is voor de lokale overheid. Volgens deskundigen worden ook extra wethoudersposten ­uitgedeeld om alle partijen in steeds groter wordende coalities tevreden te stellen.