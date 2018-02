'Schippers wil niet naar Buitenlandse Zaken'

De ministerspost kwam vrij door het opstappen van Halbe Zijlstra omdat hij had gelogen over een bijeenkomst met de Russische president Vladimir Poetin.



"Het ministerschap van Buitenlandse Zaken is een geweldige baan die ik direct zou hebben geaccepteerd als ik geen tienerdochter had gehad. Je moet prioriteiten stellen in het leven en die liggen in deze afweging bij mijn dochter," aldus Schippers tegen de krant.



Getipt

Schippers zat van 2003 tot 2010 in de Tweede Kamer. Daarna was ze tot vorig jaar minister van Volksgezondheid. Ze werd lang getipt als een potentiële opvolger van VVD-leider Mark Rutte. Vorig jaar was ze nog twee maanden informateur na de verkiezingen.



Rutte zei eerder de tijd te willen nemen voor de opvolging van Zijlstra. Eerder liet VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke weten geen kandidaat te zijn om medische redenen. Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is nu tijdelijk ook baas van Buitenlandse Zaken.



