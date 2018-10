'Politie infiltreerde in jihadistisch netwerk Arnhem'

Marcouch: radicale moslims in beeld

In Arnhem wordt een groep van ongeveer 25 geradicaliseerde moslims intensief in de gaten gehouden. Burgemeester Ahmed Marcouch gelooft in de aanpak die leidde tot de arrestatie van zeven mannen afgelopen week.



Marcouch roemt de samenwerking van gemeente, politie, jongerenwerkers en andere instanties in een programma dat sinds 2012 geradicaliseerde jongeren volgt.



Zo werd begin dit jaar duidelijk dat de zeven mannen die vorige week werden opgepakt, zich aan het isoleren waren en steeds radicaler werden. Ze keerden zich af van de twee Marokkaanse moskeeën in Arnhem.



Als voorbeeld noemt Marcouch een gebeurtenis bij een babyshower van Morad M., een kickbokser die van Arnhem naar Vlaardingen verhuisde. “Als je naar binnen wilde, moest je eerst zweren dat je niets meer met de moskee in Arnhem-Zuid te maken wilde hebben. Zo creëerden ze een soort broederschap.”



In april werden de inlichtingendiensten ingeschakeld omdat de zorgen over de groep ‘groter en ernstiger’ werden.



Marcouch: “Het is een opluchting dat een aanslag is voorkomen. Ik zie dat als een succesverhaal. Mensen denken dat de vermeende leider Hardi N. bij ons uit beeld was, dat is niet zo. We volgden hem continu en we zagen dat hij radicaliseerde. Hij was in de dertig, had een kind van zes en een zwangere echtgenote. Je zou denken: een basis voor een stabieler leven. Toch was het hoogste ideaal om martelaar te worden.”



Marcouch zegt dat de groep van 25 grotendeels bestaat uit mannen die al geruime tijd in beeld zijn. “Een van deze mannen wilde op zijn vijftiende al naar Syrië uitreizen en is daarbij tegengehouden.”