'Plofkraak Surinameplein werk van crimineel Ali B.'

Pas 26 heeft de telg van een beruchte familie een strafblad van twaalf kantjes

Zijn advocaat Bénédicte Ficq wil voorafgaand aan de strafzaak alleen kwijt dat hij 'pertinent ontkent' dat hij de plofkraak pleegde. Hij 'bezweert' niet de gefilmde man te zijn.



De recentste strafzaak waarin Ali B. was verwikkeld, draaide om incidenten in de zomer van 2017. Justitie vermoedde dat hij met vrienden een politieauto in brand had gestoken aan de Admiraal de Ruijterweg. Dat viel niet te bewijzen. Wel werden B. en vriend Faizal L. vervolgd voor het witwassen van 130.000 euro die verstopt in chipszakken en pakken koekjes en cornflakes waren aangetroffen in een auto waarin zij hadden gezeten.



Volkswagen Golf

Hij werd ook vervolgd voor het stelen van twee brommers. In november 2013 was hij met andere vrienden gepakt in een Volkswagen Golf GTI die de recherche al observeerde en afluisterde na een tip over een liquidatieplan.



Toen de Golf met 180 kilometer per uur naar Arnhem reed en de stad in draaide, volgens justitie en de rechtbank op weg naar een te overvallen juwelier, reed een arrestatieteam die klem. In de auto lagen twee pistoolmitrailleurs, een pistool et cetera. Ali B. kreeg drie jaar cel.



In de gevangenis in Zwolle draaide hij geregeld door. Hij was verward en niet in staat zijn agressie te beteugelen en werd daarom overgeplaatst naar een gesloten inrichting in Den Dolder.



Daaruit ontsnapte hij op 14 juli 2015, waarna groot alarm werd geslagen. Hij werd gepakt in het Zuid-Spaanse Algeciras, waar een veerboot naar Marokko vertrekt.



Overigens heeft de recherche nooit de zwaarste verdenking jegens hem hard kunnen maken. De aanname was dat hij betrokken was bij de overval waarbij juwelier Fred Hund is doodgeschoten in de Jan Evertsenstraat, maar bewijs ontbrak.