'Partijdige' rechter wil zich terugtrekken uit tabakszaak

Diverse partijen zijn een artikel 12-procedure gestart bij het gerechtshof Den Haag om het Openbaar Ministerie opdracht te geven tot vervolging van de tabaksindustrie.



De tabaksindustrie zou naar het oordeel van deze partijen sigaretten bewust verslavend hebben gemaakt.



Brief

Wabeke kreeg donderdag een brief van advocaat Bénédicte Ficq, die de aangevers tegen de tabaksindustrie bijstaat. Daarin zeggen zij geen enkel vertrouwen te hebben in een onpartijdige behandeling van de zaak, zolang Wabeke betrokken is.



Zij vroegen hem zich terug te trekken. Anders zouden ze hem woensdag bij aanvang van de zitting 'wraken'.



Wabeke zou onlangs tijdens een etentje met kennissen op neerbuigende toon hebben gezegd dat het 'ieders eigen verantwoordelijkheid is om al dan niet te roken en dat anderen daar niet verantwoordelijk voor zijn.'



Ficq vernam deze informatie van een van de aanwezigen bij dat dinertje, die zij privé toevallig kent.



Mening

Uitgerekend Jan Wolter Wabeke zou als voorzitter van het gerechtshof gaan oordelen over het verzoek van de aangevers de tabaksindustrie te laten vervolgen.



In februari van dit jaar weigerde het Openbaar Ministerie dat, onder meer omdat justitie vindt dat 'roken ieders eigen verantwoordelijkheid is'. Precies die OM-mening heeft Wabeke dus blijkbaar ook, constateerde advocaat Ficq.



De verschoningskamer van het gerechtshof behandelt maandagnog het verzoek van Wabeke. Mocht zijn verzoek om op te stappen worden toegewezen, gaat een nieuwe raadsheer deel uitmaken van de meervoudige bezetting om de zaak te behandelen.