'Overlast waterplanten nog nooit zo groot'

veel ellende kan voorkomen worden door tijdig en voldoende te maaien Gerdina Krijger, Hiswa vereniging

De oorzaak van het probleem is dat Rijkswaterstaat alleen vaargeulen voor de grote beroepsvaart vrijhoudt door te maaien. "Maar de gebieden daarbuiten - waar plezierboten varen - nauwelijks. De plantengroei vormt hele velden waardoor varen en zwemmen onmogelijk wordt. Het levert hele gevaarlijke situaties op'', aldus Krijger.



Fonteinkruid

Grootste boosdoener is de hooggroeiende waterplant fonteinkruid. Door inspanningen van Rijkswaterstaat om het water in Nederland zuiverder te krijgen, woekeren deze planten nog harder. "Dat is een ongewenst bijeffect. Maar veel ellende kan voorkomen worden door tijdig en voldoende te maaien'', stelt Krijger.



De Hiswa pleit er al langer voor dat de overheid ingrijpt en het probleem structureel aanpakt. "Dat gebeurt echter niet. Rijkswaterstaat maait alleen in de vaargeul en adviseert de pleziervaart ook daar te gaan varen. Dat is zoiets als fietsen op de snelweg.''



Volgens minister Melanie Schultz (Waterkwaliteit) zijn de regio's zelf verantwoordelijk om de problemen op te lossen. "Wij worden met een kluitje in het riet gestuurd'', zegt Krijger van de Hiswa.