'Ook je enkel laten afzetten bij Schiphol gaat straks geld kosten'

Dat blijkt volgens De Telegraaf uit plannen van de luchthaven. ,,We denken er serieus over na om het verkeer van en naar Schiphol duurzamer te maken en de aan- en afvoer van passagiers te verbeteren", aldus de woordvoerder in de krant. Het gaat naar schatting om tien miljoen 'autobewegingen' per jaar.



Volgens Schiphol wordt bijna een kwart van de in- en uitstappende reizigers gebracht en gehaald. ,,Daar zijn we niet blij mee, omdat dat files op toegangswegen en onnodige opstoppingen rond de luchthaven met zich mee kan brengen. We kijken serieus naar alternatieven. Ja, die kosten automobilisten dan geld."