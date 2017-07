'Ook buitenzwembaden moeten rookvrij worden'

"Een buitenzwembad met veel spelende kinderen is juist een plek waar rookvrij de norm zou moeten zijn," zegt directeur Michael Rutgers dinsdag.



Uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van KWF Kankerbestrijding, blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) voorstander is van een rookvrije speel- en ligweide bij het zwembad. In 2009 was dat nog 23 procent.



Sinds vier maanden mag in veel pretparken en dierentuinen al niet meer worden gerookt in de rij voor attracties, zowel in de openlucht als in overdekte wachtrijen. De vereniging van grote dagattracties, de Club van Elf, nam dat besluit mede na aandringen van het Longfonds.