'Omzet Nederlandse drugshandel 18,9 miljard'

Volgens een onderzoek van de politieacademie bedraagt de uiteindelijke verkoopwaarde - in straatprijzen - van in 2017 in Nederland geproduceerde xtc en amfetamine wereldwijd 18,9 miljard euro.



Dit bedrag, hoger dan de jaaromzet van bedrijven als Philips en Albert Heijn, is te beschouwen als de bijdrage van Nederlandse synthetische-drugscriminelen aan de illegale wereldeconomie.



Eigen zak

Een flink deel van dat bedrag - geschat wordt zo'n drie tot vijf miljard - verdwijnt in de zakken van de Nederlandse drugscriminelen zelf, aldus het onderzoek onder leiding van prof. dr. Pieter Tops.



Voor het eerst is berekend wat er in Nederland wordt verdiend aan de synthetische drugs. Volgens de onderzoekers is 18,9 miljard een voorzichtige schatting. Het bedrag ligt waarschijnlijk beduidend hoger.



