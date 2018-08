'Nouri toont kleine neurologische vooruitgang'

Communicatie

Het is ruim een jaar geleden dat Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax een hartstilstand kreeg. Daarbij liep hij hersenschade op. Inmiddels is er weer een vorm van communicatie mogelijk tussen 'Appie' en zijn familie.



,,In het begin was dat nog niet zo, toen lag hij echt in coma, had hij zijn ogen dicht. Sinds december, januari is er ook een vorm van communicatie. Als je hem dingen vraagt, bijvoorbeeld 'doe je mond open' of 'bevestig dit met je wenkbrauw', dan doet hij dat.''



Hoe de afgelopen dertien maanden precies zijn geweest, wil Abderrahim niet vertellen in het interview. ,,Ik wil niet in details treden, maar hij heeft het heel zwaar gehad. Dat is normaal bij iemand die hersenschade heeft gehad. Dat waren hele zware tijden."