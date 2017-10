'Nieuw kabinet wil geslachtsregistratie beperken'

Haagse bronnen hebben dat aan de NOS bevestigd. De maatregel is een van de manieren waarop de nieuwe coalitie de rechten van LHBTI-mensen versterkt. Zo wordt ook Artikel 1 van de grondwet aangevuld.



Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies en het rijk niet zomaar meer gaan vragen naar het geslacht als dat niet nodig is, bijvoorbeeld in brieven van de gemeente over de afvalstoffenheffing of de WOZ-waarde. In sommige gevallen is het wel nodig, zoals het paspoort.