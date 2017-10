MeToo - 'Mannen denken dat intimidatie hun goed recht is'

In Frankrijk wordt massaal getwitterd met #balancetonporc, ofwel 'verlink je varken', in veel andere landen is #MeToo trending.



Sinds in Hollywood het omvangrijke schandaal van de machtige filmproducent Harvey Weinstein naar buiten kwam, delen vrouwen wereldwijd hun eigen ervaringen waarin ze slachtoffer waren van seksuele intimidatie of geweld.



Het sneeuwbaleffect is grootser dan in eerdere, vergelijkbare zaken, waarin grote namen als Roman Polanski (veroordeeld voor verkrachting) en Bill Cosby de hoofdrol speelden.