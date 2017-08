'Mensen kopen weer volop eieren'

Bestuurders Chickfriend opgepakt

Twee bestuurders van het bedrijf Chickfriend zijn donderdag opgepakt in het strafrechtelijk onderzoek naar het eierenschandaal.



Ze worden verdacht van het in gevaar brengen van de volksgezondheid door de leverantie of toepassing van het middel fipronil in stallen met leghennen. Daarnaast worden zij verdacht van het voorhanden hebben van een verboden middel.



Acht woningen

De twee zijn opgepakt door de inlichtingen en opsporingsdienst van de NVWA onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) in het onderzoek naar de fipronil-kwestie. Acht locaties in Nederland zijn donderdag doorzocht, waaronder de woningen van de twee aangehouden mannen uit Barneveld en Zaltbommel.



Het onderzoek richt zich ook op België, daar zijn eveneens diverse doorzoekingen geweest. Het onderzoek is een gecoördineerde actie van de Nederlandse en Belgische opsporingsdiensten.



Het Nederlandse onderzoek richt zich op Chickfriend, het bedrijf dat het fipronil vermoedelijk toepaste, de Belgische toeleverancier Poultry-Vision en een bedrijf uit Nederland dat vermoedelijk samenwerkte met de Belgische toeleverancier. De advocaat van Poultry-Vision was donderdag niet beschikbaar om een reactie te geven.



Schade

Naast de woningen van de twee opgepakte bestuurders, zijn ook doorzoekingen gedaan in onder meer Bergen op Zoom, de omgeving van Uden en Ede. Er zijn behalve administratie ook waardevolle goederen zoals auto's, banktegoeden en onroerend goed in beslag genomen.



Het strafrechtelijk onderzoek in het eierenschandaal is half juli begonnen. Er zijn monsters genomen bij de pluimveehouders en van stoffen in de apparatuur van het bedrijf dat het middel toepaste bij de pluimveehouders.



Alle circa 180 pluimveebedrijven die zaken hebben gedaan met ChickFriend werden eind juli geblokkeerd door de NVWA. De schade voor de pluimveesector als gevolg van het schandaal met verontreinigde eieren bedraagt nu al minimaal 150 miljoen euro, liet de vakgroep pluimveehouderij van de land- en tuinbouworganisatie ZLTO donderdag weten.