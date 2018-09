'Laat kinderen extra bewegen op school'

Dat advies brengen drie belangrijke adviesorganen van het kabinet - de Nederlandse Sportraad, Onderwijsraad en Raad voor Volksgezondheid en Samenleving - vandaag uit aan premier Mark Rutte. De Onderwijsinspectie moet vervolgens controleren of scholen genoeg aan sport en beweging doen.



Denk aan activiteiten zoals tussen de lessen door vijf minuten een spel doen, rekensommetjes maken door ballen of papierpropjes over te gooien of tijdens de pauzes op het schoolplein en in de aula activiteiten aanbieden.



Landsbelang

"Dit is van landsbelang. Kinderen staren alleen nog maar op hun mobiel in de pauze, worden klunziger, hebben niet de juiste motorische vaardigheden. Scholen kunnen dit verbeteren,'' stelt Michael van Praag, voorzitter van de Nederlandse Sportraad.



Sporten en bewegen is net zo belangrijk als taal en rekenen, voegt Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad toe. "De maatschappelijke en individuele kosten van laaggeletterdheid en van niet bewegen zijn hoog. Het wordt tijd dat er nu iets gebeurt. Investeren is hier terugverdienen."