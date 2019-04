'KLM probeerde zelf een belang in Air France-KLM op te bouwen'

Kabinet valt

"Maar wat gebeurt er? Het kabinet valt. Er kwam een nieuwe regering, met Jeroen Dijsselbloem als minister van Financiën. Dus ik naar minister Dijsselbloem maar hij had er duidelijk geen zin in. Het hele plan is toen in een bureaula verdwenen. Een gemiste kans."



Die opmerking is pikant, omdat de oorsprong van de aandelenaankoop door de Nederlandse staat begin dit jaar juist is toegeschreven aan Dijsselbloem.



Nederland moet er snel uit

Hartman laat in Zakenreis weten de motivatie achter dat belang niet te begrijpen. "Het argument dat Schiphol gevaar zou lopen als er geen investering in Air France-KLM zou worden gedaan begrijp ik niet. Schiphols positie is sinds het samengaan van KLM en Air France alleen maar versterkt."



"Ik vond het hard nodig dat er Nederlandse aandeelhouders kwamen maar particulieren, niet de overheid. Ik hoop dat zowel de Nederlandse als de Franse staat hun aandelen zo snel mogelijk verkopen zodat het weer een bedrijf is met alleen particuliere aandeelhouders. Je ziet ook hoe de markt heeft gereageerd: het aandeel is gezakt. Particuliere beleggers houden niet van staatsbemoeienis."