'Honderden Nederlanders bestolen van 06-nummer'

Dat bevestigen verschillende grote telecomproviders aan RTL Nieuws. Bij sim-swapping vraagt een hacker een telecomprovider het 06-nummer van een slachtoffer over te zetten naar een simkaart die in zijn bezit is.



Met dat nummer heeft hij toegang tot de online-accounts die zijn gekoppeld aan je telefoonnummer, zoals e-mail, sociale media en betaaldiensten. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk om via een sms het wachtwoord opnieuw in te stellen. Zo kan er geld of cryptovaluta buit worden gemaakt.



Miljoenen euro's

Hackers kunnen de eigenaar van de telefoon ook om losgeld vragen. Er wordt dan gedreigd dat als het slachtoffer niet betaalt er gevoelige mails, foto's of documenten worden verspreid. Volgens RTL Nieuws zijn van sommige slachtoffers op deze manier honderdduizenden en soms miljoenen euro's gestolen.



Slachtoffers van sim-swapping merken dat hun 06-nummer is overgenomen zodra ze geen mobiele verbinding meer hebben. Dan valt plotseling al het bereik weg, en lijkt het alsof de simkaart kapot is.