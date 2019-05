Hoe beperken andere Europese steden vervuilende auto's?

Vraag aan een willekeurige autobezitter of hij in een diesel rijdt en er zijn twee reacties mogelijk. Als het antwoord 'ja' is, wordt er besmuikt, bijna schuldig bij gekeken. Wanneer het antwoord 'nee' is, klinkt er zonder uitzondering triomf door in de stem: "Nee, gelukkig niet zeg."



Het maakt duidelijk dat de dieselrijder een probleem heeft. Zijn auto is buitensporig vervuilender dan andere auto's. Wie diesel zegt, zegt sjoemelschandaal. Je hebt meer kilometers tegen minder kosten, maar je imago is naar de haaien.