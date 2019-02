'Hiv-artsen gaan zelf Prep verstrekken'

"PrEP-zorg hoort thuis bij de soa-poli's van de GGD, maar als toegang tot het middel via die poli's niet beschikbaar is, dan zullen we binnen de 25 hiv-behandelcentra in Nederland mensen helpen om aan PrEP te komen," zegt Marc van der Valk van de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren (NVHB) tegen Nieuwsuur. Eén van die behandelcentra zit in het Amsterdam UMC.



Volgens Van der Valk hebben in Nederland nu zeker twintig mensen onnodig hiv gekregen. Prep is een middel dat tegen de infectie beschermt.



Treuzelen

Huisartsen kunnen het middel voorschrijven en in Amsterdam verstrekt de GGD op proef de preventieve pil. Maar het middel zou niet door iedereen worden voorgeschreven, waardoor volgens Van der Valk onder meer onduidelijkheid zou zijn over waar het middel precies te krijgen is.



Ook zou het Aidsfonds minister Bruno Bruins van Volksgezondheid verwijten dat hij treuzelt met de landelijke invoering van Prep. Bruins liet woensdag weten dat het nog vijf maanden gaat duren voordat het middel kan worden vergoed.