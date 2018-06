'Het lichaam als canvas hoort thuis in een museum'

Bij Noorderlicht op de NDSM-werf in Noord komen zondag schilders en modellen bijeen voor het jaarlijkse Amsterdam Bodypaint Art Event. Iedereen mag zich aanmelden als model of schilder. Ervaring of een modellenlichaam is niet vereist.



Dat iedereen mee kan doen neemt niet weg dat Joram Baruch (56), de oprichter van stichting Amsterdam Bodypaint Art, bloedserieus is over het beschilderen van ontblote lijven. Het is volgens hem net zo zeer een kunstvorm als tatoeëren, of schilderen op doek.