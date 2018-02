'Griep grijpt sneller om zich heen dan gedacht'

165 Op elke 100.000 inwoners hebben zich er afgelopen week 165 bij de huisarts gemeld met griepklachten.

Toen ging het om 110 mensen met klachten op 100.000 mensen.



De piek van afgelopen week overtrof die van de afgelopen drie jaar. Het Nivel baseert zich op cijfers van 42 huis­artsenpraktijken door het land.



Stevig fundament

"Het grijpt sneller om zich heen dan we hadden gedacht," zegt huisarts Gé Donker, die als epidemioloog en griepdeskundige aan het Nivel is verbonden.



"Mogelijk komt het doordat er verschillende griepvarianten rondgaan en misschien werkt het griepvaccin niet optimaal. Al moet je dat ook niet overschatten: slechts een op de zes Nederlanders heeft de griepprik gehad."



Dat het einde van de griepepidemie nog niet in zicht is, wordt duidelijk uit de neus- en keelmonsters die van de patiënten zijn genomen. "In driekwart van de monsters wordt het griepvirus gevonden. Dat is heel veel. Andere jaren is dat rond 66 procent."