'Genderneutrale kinderkleding Hema voorbeeld voor anderen'

De winkelketen besloot woensdag voortaan in labels van kinderkleding niet meer te zullen aangeven of het voor een jongen of een meisje bedoeld is. COC noemt de beslissing van Hema mooi.



"Ze doen er een substantiële groep mensen, 4 procent van de bevolking, die zich niet thuis voelt in het hokje man of vrouw een groot plezier mee. En ze doen er ook andere mensen die het onderscheid tussen man en vrouw niet willen maken, omdat we gelijk zijn aan elkaar, ook een groot plezier mee.''



De belangenorganisatie hoopt dat andere bedrijven en overheden zullen volgen. "Om een voorbeeld te geven: bij het bestellen van een cd moet je aangeven of je man of vrouw bent. Verander dat. Daar bezorg je niemand last mee en je doet er veel mensen een groot plezier mee.''



Geen enorm issue

Branceorganisatie Inretail noemt het van de Hema "heel slim om genderneutrale kleding te gebruiken om zich in positieve zin in de kijker te spelen." Voor de kledingindustrie is het geen enorm issue, aldus een woordvoerder van Inretail. Die biedt al langer kleding in neutrale kleuren aan voor iedereen.



"Er is al veel aanbod voor mensen die genderneutraal of genderselectief willen kiezen.'' Hema is echter voor zover hem bekend de eerste keten in Nederland die dit echter zo uit.



Prinsessen en astronauten

Hema wil met de beslissing naar eigen zeggen kinderen in staat stellen te zijn wie ze willen zijn. "Van stoere meisjes, lieve jongens, echte prinsessen en astronauten in de dop.''



De winkelketen heeft de afgelopen twee jaar van klanten veel verzoeken, waaronder van de 12-jarige Julia, gekregen om de kindercollectie zo te maken 'dat jongens- en meisjeskleding meer uitwisselbaar is''. Hema-topman Tjeerd Jegen: "Je ziet de trend dat mensen meer zelf willen bepalen wat ze doen. We gaan hen niet meer voorschrijven of een kledingstuk voor een meisje of een jongen is.''



De aangepaste labels zullen in een deel van de aankomende wintercollectie te vinden zijn en Hema gaat dat in toekomstige collecties uitbreiden.