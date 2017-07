'Gemeente Amsterdam wordt genderneutraal'

Ook de briefaanhef 'Geachte heer/mevrouw' ziet de stad liever niet meer. Ambtenaren en bestuurders wordt gevraagd het voortaan te hebben over 'Beste mensen', 'Geachte aanwezigen', 'Beste Amsterdammers' of bijvoorbeeld 'Geachte bewoner van de Spaarndammerbuurt'.



Voor de hoofdstedelijke ambtenaren is een gids gemaakt met tips om, zoals een woordvoerster het uitdrukt, 'op een respectvolle manier te praten en te schrijven over seksuele- en gender-identiteit'.



Daarmee volgt Amsterdam het voorbeeld van de Londense metro, waar 'ladies and gentlemen' kortgeleden is vervangen door 'hello everyone'.