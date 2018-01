'Eerste echte kou van deze winter op komst'

Vanaf maandag ligt het kwik overdag rond of net onder het vriespunt, maar 's nachts zakt het naar min 5 tot min 10 graden, meldt Weeronline.



De kans is vrij groot dat het in ieder geval een paar dagen mooi vriesweer wordt. Of we massaal op de schaats kunnen, hangt af van de duur van deze winterse periode.



Schaatsen?

Schaatsijs is het eerst mogelijk op ondergelopen weilanden en sintel- en asfaltbanen. Als de droge vrieslucht aanhoudt, zal het ijs aan het eind van die week op sommige sloten misschien dik genoeg zijn om op te staan, aldus het weerbureau, dat echter wel waarschuwt niet zomaar natuurijs op te gaan.



Tot nu toe verliep de winter erg zacht. In De Bilt kwam het zelfs nog niet tot matige vorst. De kans is groot dat de minimumtemperatuur komende week op het hoofdstation wel onder de min 5 graden duikt.