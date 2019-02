'Duitsland bekijkt uitkering Nederlandse SS'ers'

EenVandaag meldde eerder dat 34 hoogbejaarde Nederlanders een onbelaste uitkering ontvangen vanuit Duitsland vanwege hun dienstjaren bij de Waffen SS of de Wehrmacht.



"Wij hebben de berichtgeving in de Nederlandse pers als aanleiding genomen om deze uitkeringen aan Nederlanders opnieuw te onderzoeken en te wegen," aldus woordvoerder Michael Sturmberg tegen EenVandaag.



Oorlogsmisdaden

In 1998 is in Duitsland een wet aangenomen die het mogelijk maakt om uitkeringen aan militairen die oorlogsmisdaden hebben begaan in te trekken: "Daarvoor moet bewezen worden dat de betreffende persoon een misdaad heeft begaan tegen de menselijkheid of de rechtstaat."



Uit recent onderzoek blijkt dat tot nog toe in 98 gevallen een uitkering werd ingetrokken door Duitsland.



