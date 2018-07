De maan komt vrijdag op als een rode bol

Met een goede verrekijker kunnen mensen de ringen van Saturnus en de vier grootste manen van Jupiter zien

Tegelijk met de verduisterde maan zijn ook vier planeten goed te zien.



Hanko: "Rechts onder de maan staat Mars. In het zuiden staan Jupiter en Saturnus. Jupiter is de helderste van de twee. Met een goede verrekijker kunnen mensen de ringen van Saturnus en de vier grootste manen van Jupiter zien. In het westen, waar de zon is ondergegaan, staat dan Venus, dat is het helderste licht aan de hemel."



Barbecue

Meerdere sterrenwachten in Nederland organiseren speciale avonden om samen naar de maansverduistering te kijken. Het Anton Pannekoek Instituut is een van die plekken. Op een grasveld in het Amsterdam Science Park staan tien telescopen, waarmee mensen naar de maan kunnen kijken.



Hanko: "Daar heb je het beste zicht op de sterrenhemel, dus ook op de opkomst van de maan. We gaan er geen barbecue van maken. maar mensen kunnen zelf een kleedje meenemen en erbij gaan zitten."



Ook in Heerlen, Leusden, Lattrop, Hellendoorn en Dwingeloo en op Texel zijn kijkavonden.



De laatste keer dat een totale maansverduistering te zien was in Nederland, was in september 2015, maar toen gebeurde het midden in de nacht en sliepen de meeste mensen er doorheen.



Op 21 januari volgend jaar is er weer een totale eclips, 's ochtends vroeg. Daarna duurt het tot september 2025.