'Chickfriend had ook Duitse klanten'

Huiszoekingen vanwege eiercrisis

De Belgische politie heeft op meerdere plaatsen invallen gedaan vanwege de affaire rond besmette eieren.



Er zou onder meer huiszoeking zijn gedaan bij desinfecteerbedrijven die fipronil zouden hebben gebruikt, berichtte Het Nieuwsblad donderdag. Ook zou een inval zijn gedaan bij een dierenarts.



Het parket van Antwerpen bevestigde tegenover het dagblad dat invallen zijn gedaan vanwege het onderzoek naar de besmette eieren. Justitie komt later op de dag met een toelichting.



Nederland

Het Openbaar Ministerie liet weten dat het een gezamenlijke actie is met België. In Nederland richt het strafrechtelijk onderzoek zich tot nog toe vooral op ChickFriend, het servicebedrijf uit Barneveld dat een middel waar later fipronil in bleek te zitten heeft gebruikt om bloedluis in kippenstallen te bestrijden.



Alle circa 180 pluimveebedrijven die zaken hebben gedaan met ChickFriend werden eind juli geblokkeerd door de NVWA. De sector zelf had een week eerder al besloten dat die bedrijven geen eieren meer zouden leveren.



De onderneming uit Barneveld kocht vermoedelijk bestrijdingsmiddelen bij een bedrijf uit het Belgische Weelde, net over de grens onder Tilburg. Daar vielen de Belgische autoriteiten al eerder binnen.



Het giftige fipronil is op zichzelf een legaal product, maar het mag niet in kippenstallen worden gebruikt en ook niet in eten terechtkomen.



Land- en tuinbouworganisatie LTO had donderdag nog geen informatie over de invallen.



De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) voert het onderzoek uit. Het strafrechtelijk onderzoek gebeurt in opdracht van het OM.