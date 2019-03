'Baudet neemt de rechtsstaat niet serieus'

Respecteert Baudet de machtenscheiding wel genoeg?

Boreaal Europa

Als Baudet in het Reformatorisch Dagblad stelt dat een discriminatieverbod op geaardheid onzin is, druist dat dan niet in tegen een fundamenteel grondrecht uit het EVRM en onze tolerante Nederlandse cultuur?



Als Baudet direct na zijn overwinning in de Senaat meteen een herverkiezing voor de Tweede Kamer wenst, kunnen we dan stellen dat hij de machtenscheiding in onze rechtsstaat respecteert?



Als Baudet in zijn overwinningsspeech een 'boreaal' Europa - een fascistische notie van een dominant, blank Europa - verheerlijkt, verschilt dat dan veel van enge situaties uit ons verleden?



De vraag is of je erop kunt vertrouwen dat de 'onzichtbare hand' van het politieke klimaat bedreigingen van de rechtsstaat remt. Duitsland durfde, gegeven het verleden, niet langer dat risico te nemen: in hun Grondwet, artikel 21, is dan ook opgenomen dat partijen die de beginselen van de democratische rechtsstaat aanvallen, in het ergste geval verboden kunnen worden. Daarmee is de Duitse 'strijdbare democratie' uniek in de juridische doctrine.