'Alleen minder kiloknallers van varkensvlees'

Dat constateert de dierenrechtenorganisatie Wakker Dier.



In 2015 had ruim 86 procent van de varkensvleesaanbiedingen geen keurmerk, in 2017 was dat nog 49 procent. De aanbiedingen van kip zonder keurmerk bleven in 2017 steken op 73 procent, de rundvleeskoopjes op bijna 88 procent, becijferde Wakker Dier met zijn Kiloknallermonitor.



Wakker Dier is niet alleen maar blij met de vermindering van de stunts met varkensvlees. "De supermarkten hebben beloofd vanaf 2015 geen keurmerkloos varkensvlees meer te verkopen. Dat is dus duidelijk niet gelukt," aldus een woordvoerder.



Wakker Dier houdt sinds 2010 de kiloknallers in de folders van de twaalf grootste supermarkten bij. "In 2017 was Plus de enige waarbij de aanbiedingen zonder keurmerk in de minderheid waren, 48 procent was kiloknaller. Emte had verhoudingsgewijs de meeste vleesaanbiedingen zonder keurmerk. In haar folder was 79 procent van de vleesaanbiedingen een kiloknaller.''