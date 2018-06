'Aantal investeringen in Nederland daalt'

Zo kunnen doorgewinterde startups, door het nijpend tekort aan kantoorruimte, nauwelijks ruimte vinden om uit te breiden, Dat tekort is ontstaan doordat Amsterdam veel te lang, tot vorig jaar zomer, vasthield aan een verbod op nieuwe kantoren. Daardoor zijn bedrijven noodgedwongen blijven zitten waar ze zitten waardoor er ook geen ruimte komt voor doorgroeiende starters.



Krapte

Ook wordt het steeds lastiger om geschikt personeel te vinden of dat naar de hoofdstad te trekken, door de krapte op de woningmarkt en de heksenjacht tegen buitenlandse bezoekers.



De ondervraagde bedrijven adviseren de Nederlandse overheid dan ook massaal om meer geld te steken in de ontwikkeling van de digitale economie en in beter technologie-onderwijs, zodat er meer Nederlands talent beschikbaar komt. Zorgen zijn er in toenemende mate over de stijgende arbeidskosten en de inflexibele arbeidswetgeving. Ook de ingrepen in het fiscaal klimaat baren investeerders zorgen



Volgens EY overweegt 22 procent van de internationale bedrijven het komend jaar activiteiten in Nederland te ontwikkelen, eenderde van de internationals die hier al zit, denkt aan uitbreiding.



Het onderzoek ondermijnt ook de gehoopte gevolgen van brexit. Vier op de vijf bedrijven in Groot-Brittannië peinst er niet over het land geheel of deels te verlaten. Van de rest overweegt 13 procent een overstap naar Nederland.